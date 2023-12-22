В штабе Путина ответили на вопрос о посещении президентом новых регионов

Сопредседатель предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина Артем Жога заявил, что поездка главы государства в новые регионы до проведения выборов президента членами штаба пока не обсуждалась. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос, посетит ли президент новые регионы до президентских выборов, пока не обсуждался», — заявил он.

14 декабря во время итоговой пресс-конференции Путин заявлял, что с удовольствием совершит поездку по новым регионам РФ.

21 декабря стало известно, что сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах стали художественный руководитель Театра Табакова, актер и режиссер Владимир Машков, спикер парламента Донецкой народной республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко. Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями Героев России спросил у Путина, собирается ли он участвовать в выборах-2024, на что тот ответил ему положительно.

Выборы президента РФ должны состояться 17 марта 2024 года. Инаугурация главы государства пройдет 7 мая.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.