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В Кремле прокомментировали передачу Путиным «Рольфа» под временное управление Росимущества

Песков: передача «Рольфа» под управление Росимущества целесообразна экономически

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Передача президентом России Владимиром Путиным компании «Рольф» под временное управление Росимущества связана с экономической целесообразностью. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Не хотел бы это детально комментировать. Это связано исключительно с экономической целесообразностью, соблюдением законодательства Российской Федерации, с учетом также известной международной экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас», — сказал он.

22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» и ее дочерних предприятий во временное управление Росимущества.

В сентябре Черемушкинский суд Москвы приговорил директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в выводе из Российской Федерации почти 4 млрд рублей.

Следственный комитет России в конце июня 2019 года возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяны Луковецкой, директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалии, а также Анатолия Кайро. Первые трое были заочно арестованы и объявлены в розыск, Кайро поместили под домашний арест.

Ранее в OMV начали изучать указ Путина по активам России.

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