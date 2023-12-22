Постпред Крыма высказался о плане ВСУ по захвату полуострова

Заявления министра обороны Украины Рустема Умерова о планах по захвату Крыма являются криком отчаяния. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Мурадов считает, что слова Умерова о захвате Крыма отражают «истерические настроения» украинских властей, которым не удается «выклянчить для собственного обогащения» побольше денег у Запада.

«Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты», — уверен постпред Крыма.

Накануне глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому изданию Bild, что украинские Вооруженные силы намерены захватить Крым в 2024 году. Он назвал это стратегической целью Киева.

При этом в самом МО Украины позже заявили, что немецкая газета извратила слова Умерова о сроках «захвата Крыма». По словам спикера министерства Иллариона Павлюка, который присутствовал на интервью министра, Умеров лишь сказал, что «Крым «на 100%» будет освобожден», но не говорил, что это произойдет в следующем году.

Ранее министр обороны Украины пригрозил «наработками» по захвату Крыма.