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Китайский генерал призвал США к осторожности в поступках

Начальник ЦВС Китая Лю Чжэньли призвал США к осторожности в поступках

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Global Look Press

Начальник Объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли заявил, что Соединенные Штаты должны соблюдать осторожность в словах и поступках. Его слова в ходе видеоконференцсвязи с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном передает РИА Новости.

Лю Чжэньли отметил, что правильное понимание Китая американской стороной является ключом к развитию здоровых, стабильных и устойчивых отношений между военными КНР и США.

«Важным условием является также то, чтобы американская сторона действительно уважала коренные интересы и главные озабоченности Китая, сосредоточилась на продвижении практического сотрудничества и укреплении взаимопонимания», — сказал глава Объединенного штаба ЦВС КНР.

До этого сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» в случае, если Пекин предпримет попытки восстановить контроль над Тайванем. Таким образом сенатор отреагировал на информацию о том, что Си Цзиньпин во время встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Сан-Франциско напрямую сказал ему, что Тайвань воссоединится с Китаем.

19 декабря представитель министерства обороны Китая У Цянь выразил протест из-за военных поставок на Тайвань со стороны Соединенных Штатов. По его словам, Пекин намерен отстаивать свой суверенитет над островом.

Ранее в Китае напомнили США об обязательствах по Тайваню.

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