Посол РФ усомнился в способности Британии направить суда в Черное море

Лондон, до этого объявивший о создании коалиции по поддержке морских возможностей Киева, не сможет направить свои корабли в акваторию Черного моря. На это указал российской посол в Великобритании Андрей Келин, передает ТАСС.

Как отметил дипломат, турецкие власти просто не допустят реализации соответствующих планов Соединенного королевства. При попытке направить британские корабли правительство республики воспользуется своим правом в рамках Конвенции Монтрё, которая регулирует допуск военных судов в Черное море.

По словам посла, Лондон уже пытался передать Киеву два минных тральщика. Однако ни один из кораблей так и не смог пересечь проливы Босфор и Дарданеллы, пояснил Келин.

«Здесь уже два года в портах стоят два минных тральщика, на которых подняты украинские флаги, для них вроде бы даже обучали команду украинских матросов. Однако пройти в Черное море они не смогут, потому что Турция запретила», — уточнил дипломат.

Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. В соответствии с данным документом, торговые корабли могут свободно проходить через черноморские проливы в мирное и военное время, однако условия для отправки судов отличаются в зависимости от страны.

Более того, в случае чрезвычайной ситуации Анкара имеет право ограничить или полностью запретить военным кораблям пересекать проливы Босфор и Дарданеллы. При этом для судов из нечерноморских держав, включая Великобританию, существенные ограничения действуют даже в мирное время.

Ранее в министерстве обороны Турции анонсировали подписание соглашения по обезвреживанию мин в Черном море.