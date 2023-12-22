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США могут предложить России обменяться заключенными

Белый дом: США могут представить РФ новое предложение по обмену заключенными

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными. Об этом сообщает РИА Новости.

Кирби подчеркнул, что на текущий момент не может заявить о каком-либо прорыве в данном вопросе. Он подчеркнул, что американская сторона выдвигала Москве серьезное предложение, которое было отвергнуто.

Он добавил, что Вашингтон усердно работает над тем, чтобы выработать еще одно предложение, которое с большим успехом могло бы помочь вернуть Пола Уилана и Эвана Гершковича из России.

До этого американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2020 году, заявил, что США его бросили.

По словам Уилана, Вашингтон упустил несколько возможностей для обмена и тем самым предал его.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что США ведут активные переговоры с Россией о возвращении арестованных за шпионаж Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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