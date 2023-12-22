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Голосование СБ ООН по Газе перенесли

Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесено на 22 декабря

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Shutterstock

Постоянный представитель Эквадора при Организации Объединенных Наций (ООН) Хосе де ла Гаска, чья страна исполняет функции председателя Совбеза в декабре, заявил, что СБ ООН принял решение перенести на пятницу, 22 декабря, голосование по гуманитарной резолюции арабских стран по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, голосование было перенесено на пятницу.

В публикации отмечается, что заседание переносили уже несколько раз.

До этого Хосе де ла Гаска утвреждал, что голосование по проекту резолюции о расширении доставки гумпомощи в секторе Газа и создании механизма мониторинга за процессом будет назначено на утро четверга, 21 декабря.

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа является «худшим на свете». Во многих местах на планете наблюдаются «ужасные» страдания людей, но они могут спастись бегством, в то время как из сектора Газа, заявил он, люди уйти не могут.

Он отметил, что ни одна семья в секторе Газа не может планировать свое будущее, и будет еще хуже. По его словам, гуманитарная катастрофа в секторе Газа вступает в новую фазу, когда болезни и голод начинают быть основной причиной «лишений».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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