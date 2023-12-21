Конфликт на Украине грозит почти полным исчезновением украинской нации. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

«Украинская нация фактически <...> в коме», — написал он.

По информации Макгрегора, с начала специальной военной операции республику покинули свыше 14 млн мирных жителей, а полмиллиона своих граждан Украина лишилась навсегда.

«Достаточно!» — призывает экс-советник американского оборонного ведомства.

Как отметил эксперт, российский президент Владимир Путин сделал все возможное, чтобы избежать столкновения с Соединенными Штатами и НАТО, а США сделали все, чтобы спровоцировать противостояние.

В ноябре Макгрегор заявлял, что Киев находится на грани капитуляции, а глава Украины Владимир Зеленский движется по пути Бенито Муссолини.

Ранее встречу Зеленского и Столтенберга сочли в США концом украинской нации.