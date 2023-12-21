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Эстония пообещала не мешать голосованию на выборах президента РФ в посольстве

Глава МИД Эстонии пообещал не мешать голосованию на выборах президента РФ

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Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил порталу государственного телерадиовещания ERR, что страна не будет мешать проведению голосования в посольстве России в Таллине в день президентских выборов в России.

Он напомнил, что, согласно Венской конвенции, у России есть право проводить президентские выборы на территории диппредставительства в Таллине.

«У Эстонии нет юридических оснований вмешиваться, что бы ни говорили некоторые политики», — сказал глава министерства.

При этом Цахкна назвал «абсолютно неприемлемым» открытие избирательных пунктов в новых российских регионах.

До этого руководитель парламентской партии Isamaa («Отечество») и бывший глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить проведение в странах Европейского союза голосование на выборах президента России.

Депутат эстонского парламента, полковник в отставке Петер Тали заявил, что принадлежащий Швеции остров Готланд в Балтийском море является уязвимым для России местом в Прибалтике.

Ранее эстонская полиция направила машину туриста на обыск из-за наклейки «Я русский».

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