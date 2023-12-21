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В Молдавии назвали отказ от сотрудничества с РФ преступлением против народа

Молдавская партия «Возрождение» назвала преступлением отказ от партнерства с РФ

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Сотрудничество и стратегическое партнерство с Россией в интересах Молдавии, а отказ от этого – преступление против народа. Об этом заявила исполняющая обязанности председателя оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска, ее слова приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«Прекращая сотрудничество с Москвой, мы остаемся без российских энергоресурсов. Каждый гражданин ощущает своим карманом, что это такое. У нас с Россией общая история и общие традиционные ценности. Огромная доля жителей Молдовы говорит на русском языке. Партия «Renaștere-Возрождение» уверена, что интересам Молдовы соответствует интеграция в ЕАЭС и стратегическое партнерство с Россией. Отказываться от этого — преступление против народа», — заявила Параска.

Депутат привела в пример Грузию, которая «не лишает себя возможности поставлять на российский рынок свои вина».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала беспочвенными обвинения президента Молдавии Майи Санду в том, что руководство России якобы собирается дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее стало известно, когда Молдавия покинет СНГ.

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