В Грузии рассказали, что грозит президенту за помилование Саакашвили

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили пора прекратить плакать крокодиловыми слезами и смириться со своей судьбой, считает депутат парламента Грузии Давид Матикашвили, передает грузинский «Первый канал». По его словам, план оппозиции по освобождению политика провалился.

«Проект, с помощью которого он хотел и был готов в определенной степени среди своих друзей как внутри страны, так и за ее пределами, вывести преступника Саакашвили и освободить его из тюрьмы, провалился. Общественность увидела ложь, которой Саакашвили пытался оправдать свое положение», — пояснил Матикашвили.

Он добавил, что сомневается в помиловании Саакашвили со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили. Матикашвили подчеркнул, что если она пойдет на этот шаг, ей придется за него ответить.

«Если она откажется от своего решения [не помиловать Саакашвили], во что я лично не верю, то она должна будет очень хорошо понимать, что ей придется нести ответственность. Ответственность за все преступления, которые совершил Саакашвили и его режим», — заключил грузинский депутат.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Саакашвили выступил с угрозой в адрес россиян в Грузии.