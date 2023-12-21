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Додон раскрыл, будет ли выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Молдавии

Додон не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Молдавии

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Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА «Новости»

Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что не рассматривает выдвижение своей кандидатуры на выборах президента страны, которые пройдут осенью 2024 года. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

«На данный момент я не рассматриваю выдвижение своей кандидатуры. Я уже был президентом страны, и у меня нет нездоровых амбиций снова стать главой государства любой ценой», — заявил Додон.

По словам бывшего президента Молдавии, социалисты вместе с другими оппозиционными партиями «должны найти лучшую формулу, лучшего кандидата, чтобы спасти страну и граждан от Майи Санду».

До этого сообщалось, что действующий президент Молдавии Майя Санду может проиграть президентские выборы, которые пройдут в стране в 2024 году, кандидату от оппозиционной Партии социалистов и бывшему главе государства Игорю Додону.

Ранее экс-премьер Молдавии Филат заявил, что страна стала проблемой для Евросоюза.

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