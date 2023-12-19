Экс-премьер Молдавии Филат заявил, что страна стала проблемой для Евросоюза

Бывший глава правительства Молдавии Влад Филат заявил, что страна стала проблемой для Европейского союза. Об этом, ссылаясь на интервью экс-премьера молдавскому телевидению, сообщает РИА Новости.

По словам Филата, нынешний кабинет министров Молдавии с учетом низкой рождаемости и оттока самой трудоспособной части населения не имеет видения о членстве страны в Евросоюзе. Поэтому на данный момент Молдавия является проблемой для ЕС.

Филат выразил мнение, что власти страны не осознают, что произойдет, когда процесс евроинтеграции завершится.

Ранее сообщалось, что экс-президент Додон выразил уверенность, что Молдавия вернется к диалогу с Россией.

До этого глава миссии Молдавии в Брюсселе Даниел Морарь заявил, что перед началом переговоров о вступлении республики в ЕС должен быть проведен этап сканирования местного законодательства на соответствие европейским нормам.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.