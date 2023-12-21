На Украине объявили в розыск бизнесмена Гинера и вице-спикера Госдумы Бабакова

Государственное бюро расследований объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Гинера. Служба безопасности Украины объявила в розыск вице-спикера Госдумы Александра Бабакова, передает Forbes Ukraine.

Их обоих подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Гинер уже ранее был заочно арестован, его подозревают в финансировании российской армии.

Госбюро расследований Украины весной заявило, что Евгений Гинер, Александр Бабаков и бывший глава корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин являются непубличными совладельцами VS Energy. На компанию приходится 10% энергорынка Украины. Активы компании могут быть конфискованы.

В июле этого года в Украине национализировали 88,89% акций «Первого инвестиционного банка», владельцем которых местные власти также считали Евгения Гинера.

В октябре Украина направила в Интерпол запрос о розыске спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Она сообщила, что все сенаторы Совфеда получили повестки во Львовский суд.

Позже украинскими властями в розыск также был объявлен патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

СК возбудил дело после объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла.