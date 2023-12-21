В Тунисе не исключили присоединения к БРИКС

Тунис не исключает возможности присоединения к БРИКС, хотя официальных переговоров на эту тему пока не проводилось. Такое заявление сделал министр иностранных дел этой страны Набиль Аммар, сообщает РИА Новости.

«Официальных переговоров не было, но мы не исключаем любого варианта, все возможно», — сказал Аммар.

Помимо этого министр указал, что у Туниса отличные отношения со всеми странами — членами БРИКС.

В апреле 2023 года сообщалось, что власти Туниса рассматривают возможность вступления в объединение БРИКС.

20 декабря глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Тунис на переговоры.

21 декабря стало известно, что на переговорах в Тунисе Россия обсудит гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Ранее Белоруссия заявила о надеждах на скорое вступление в БРИКС и ШОС.