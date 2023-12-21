«Единая Россия» задействует региональные отделения для сбора подписей в поддержку Путина

В сбор подписей в поддержку действующего президента России Владимира Путина, который в марте следующего года примет участие в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, будут участвовать все первичные отделения «Единой России». Об этом во время совещания с центральным избирательным штабом Владимира Путина сообщил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Сидякин отметил, что в разных регионах страны проводят инструктаж и обучают сборщиков подписей, которые приступят к работе в день получения подписных листов.

«Желающих принять участие в сборе подписей очень много. Сегодня мы в Донецке. И в региональное отделение партии — уже очередь из людей, которые хотели бы поставить свою подпись за выдвижение Владимира Путина», — рассказал Александр Сидякин.

Он отметил, что сбор будет идти даже в самых отдаленных муниципалитетах.

«В новых регионах тщательно отрабатываем вопросы безопасности, учитываем возможные нештатные ситуации», — добавил Сидякин.

Напомним, 18 декабря глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в президентских выборах в качестве самовыдвиженца.

Накануне в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России.

Днем ранее решение Путина о самовыдвижении единогласно поддержала инициативная группа избирателей. В нее вошли общественники, деятели науки, культуры, спортсмены, волонтеры, военные, промышленники, политики.

От «Единой России» в состав инициативной группы избирателей входят секретарь генсовета Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Владимир Васильев, глава центрального исполкома Александр Сидякин, председатель МГЕР Антон Демидов, а также другие депутаты разных уровней и сенаторы.