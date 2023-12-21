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Путин лично выбрал сопредседателей его избирательного штаба

Путин лично попросил Машкова, Лысенко и Жогу возглавить его избирательный штаб

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога заявили, что действующий президент России Владимир Путин лично попросил их стать сопредседателями его избирательного штаба. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Машкова, президент сказал ему об этом по телефону.

Лысенко поделилась, что за последнее время говорила с Путиным дважды, второй раз — после собрания группы избирателей в поддержку его самовыдвижения.

Жога признался, что ему позвонили и предложили принять участие в штабе сопредседателем.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Действующий президент России примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 16 декабря участники группы единогласно поддержали Путина. Сбор подписей граждан в его поддержку стартует 25 декабря. Если политик одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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