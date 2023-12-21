Орбан объяснил, чем обернется вступление Украины в ЕС для Центральной Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае присоединения Украины к Европейскому союзу (ЕС) поддержка, которую направляют странам Центральной Европы, в том числе Будапешту, достанется Киеву. Его слова приводит Index.

«Несомненно, если бы Украина была включена [в ЕС], вся поддержка, которую до сих пор получали страны Центральной Европы, включая Венгрию, досталась бы им», — заявил Орбан.

Премьер Венгрии напомнил, что еще не было прецедентов, чтобы государство, на территории которого идут боевые действия, вступало в Евросоюз. Он также подчеркнул, что на данный момент неясно, в каком виде Киев может присоединиться к политическому объединению.

Ранее лидеры Евросоюза не смогли согласовать пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд, поскольку инициативу заблокировала Венгрия.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС.

Ранее позицию Орбана по вступлению Украины в ЕС связали с «торгом» ради своей выгоды.