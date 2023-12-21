Политолог: санкционный механизм Евросоюза себя исчерпал

Санкционный механизм Евросоюза полностью себя исчерпал. Об этом заявил политолог Константин Двинский, комментируя 12-й пакет ограничений в отношении России, принятый Брюсселем. Его слова цитирует Tsargrad.tv. Он обратил внимание, что в прошлом году ЕС стрелял рестрикциями «как из пулемета», вводя их буквально каждый месяц, однако теперь интервал заметно увеличился.

«Санкционный механизм себя исчерпал. Он не только не принес желаемого экономического эффекта (а в ряде случаев вернулся бумерангом), но и полностью дискредитировал Запад», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ЕС настолько накачан ненавистью к России, что уже не может остановиться, выдумывая все новые ограничения себе в ущерб.

18 декабря стало известно, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В него включены 61 человек и 86 юридических лиц.

В соответствующем заявлении указывается, что новые ограничения, в частности, призваны нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия. Принятые меры также направлены на то, чтобы затруднить обход ранее введенных рестрикций.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе готовят два новых пакета антироссийских санкций.