Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: санкционный механизм Евросоюза себя исчерпал

Политолог Двинский: санкционный механизм ЕС не принес желаемого эффекта

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Санкционный механизм Евросоюза полностью себя исчерпал. Об этом заявил политолог Константин Двинский, комментируя 12-й пакет ограничений в отношении России, принятый Брюсселем. Его слова цитирует Tsargrad.tv. Он обратил внимание, что в прошлом году ЕС стрелял рестрикциями «как из пулемета», вводя их буквально каждый месяц, однако теперь интервал заметно увеличился.

«Санкционный механизм себя исчерпал. Он не только не принес желаемого экономического эффекта (а в ряде случаев вернулся бумерангом), но и полностью дискредитировал Запад», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ЕС настолько накачан ненавистью к России, что уже не может остановиться, выдумывая все новые ограничения себе в ущерб.

18 декабря стало известно, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В него включены 61 человек и 86 юридических лиц.

В соответствующем заявлении указывается, что новые ограничения, в частности, призваны нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия. Принятые меры также направлены на то, чтобы затруднить обход ранее введенных рестрикций.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе готовят два новых пакета антироссийских санкций.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами