В США назвали будущего лидера Евросоюза

Заместитель американского госсекретаря по европейским делам Джеймс О'Брайен заявил, что США видят в Польше будущего лидера Евросоюза, так как Варшава тратит больше других на оборону. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

По словам О'Брайена, США и Польша всегда очень тесно сотрудничали в сфере безопасности. Он также напомнил, что НАТО решило усилить восточный фланг.

Госсекретарь напомнил, что большая часть союзников США по НАТО тратит на оборонную промышленность 2% ВВП, а Польша намного больше.

«Разработаны очень полезные планы региональной обороны, которые с каждым месяцем реализуются все лучше и лучше», — пояснил он.

До этого министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявлял, что Варшава образцово выполняет обязательства в рамках НАТО и тратит почти 4% ВВП на оборону.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.