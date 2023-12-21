Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США назвали будущего лидера Евросоюза

Rzeczpospolita: Госдеп США видит в Польше будущего лидера Евросоюза

close
100%
Artur Widak/Global Look Press

Заместитель американского госсекретаря по европейским делам Джеймс О'Брайен заявил, что США видят в Польше будущего лидера Евросоюза, так как Варшава тратит больше других на оборону. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

По словам О'Брайена, США и Польша всегда очень тесно сотрудничали в сфере безопасности. Он также напомнил, что НАТО решило усилить восточный фланг.

Госсекретарь напомнил, что большая часть союзников США по НАТО тратит на оборонную промышленность 2% ВВП, а Польша намного больше.

«Разработаны очень полезные планы региональной обороны, которые с каждым месяцем реализуются все лучше и лучше», — пояснил он.

До этого министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявлял, что Варшава образцово выполняет обязательства в рамках НАТО и тратит почти 4% ВВП на оборону.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами