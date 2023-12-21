СМИ считают, что найденный «жучок» накалит противостояние между Зеленским и Залужным

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что обнаруженное прослушивающее устройство в одном из кабинетов Валерия Залужного усилит противостояние между главкомом ВСУ и президентом Владимиром Зеленским. Издание ссылается в своем материале на политических аналитиков.

Политолог Константин Бондаренко заявил: «На Банковой (в офисе президента Украины), по сути, отрицают свою причастность (к установлению «жучка»). А осадочек остался. Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено.»

Аналитик Вадим Карасев отметил, что в этой ситуации Залужный выглядел как «жертва», что привело к его ситуативной политической «победе» над Зеленским. Эксперт предсказывает рост напряженности в отношениях между Залужным и офисом президента, сказав: «Прорываться наружу оно будет не часто, но мы видим, что этот «котел» начинает закипать.»

По мнению аналитика Константина Бондаренко, инцидент с прослушивающим устройством способствовал формированию политического имиджа Залужного, который стал фаворитом многих потенциальных избирателей, не делая пока никаких комментариев относительно своего политического будущего. «Его рейтинг все набирает. При этом у него нет ни лозунгов, ни партии, ни даже политической команды. Но очень многие люди считают, что было бы чудо, если бы он возглавил страну», — заявил аналитик.

Ранее украинское издание «Цензор» сообщило со ссылкой на источники в спецслужбах, что прослушивающее устройство было найдено в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева. Главком ВСУ назвал инцидент «войной» и сообщил, что прослушивающие устройства также были обнаружены у подчиненных Залужного.

СМИ ранее отмечали возможный конфликт между президентом и генералом, считая, что Залужный, пользующийся популярностью среди граждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

Ранее политолог сравнил нового президента Аргентины Милея с Зеленским.