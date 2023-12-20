Назначена дата голосования по резолюции СБ ООН о гумпомощи Газе

Председательствующий в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) постпред Эквадора Хосе де ла Гаска заявил, что голосование по проекту резолюции о расширении доставки гумпомощи в секторе Газа и создании механизма мониторинга за процессом будет назначено на утро четверга, 21 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сегодня Совбез условился продолжить переговоры по данному вопросу, чтобы дать дополнительное время для дипломатии.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США консультируется в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о секторе Газа.

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа является «худшим на свете». Во многих местах на планете наблюдаются «ужасные» страдания людей, но они могут спастись бегством, в то время как из сектора Газа, заявил он, люди уйти не могут.

Он отметил, что ни одна семья в секторе Газа не может планировать свое будущее, и будет еще хуже. По его словам, гуманитарная катастрофа в секторе Газа вступает в новую фазу, когда болезни и голод начинают быть основной причиной «лишений».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.