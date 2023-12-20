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В Японии объявили о планах заключить мирный договор с РФ

Посольство Японии сообщило о курсе на подписание мирного договора с Россией

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Япония держит курс на подписание мирного договора с Россией посредством разрешения территориального спора. Об этом заявили в японском посольстве, пишет РБК.

«Правительство Японии придерживалось <...> курса на заключение мирного договора путем решения территориальной проблемы», — заявили в посольстве.

В дипломатическом представительстве Японии заявили, что проводили переговоры с РФ касательного мирного соглашения в связи с наличием неурегулированного спора по территориальным проблемам.

Таким образом посольство отреагировало на заявление главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова о том, что все территориальные споры РФ, в том числе с Японией, «закрыты». Однако в Стране восходящего солнца думают иначе и считают такое решение «необоснованным и неприемлемым».

«Японо-российские отношения находятся в сложной ситуации», — отметили в дипмиссии.

До этого руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов говорил, что последние решения японских властей, включая продолжающуюся поддержку Киева, свидетельствуют о невозможности подписания мирного договора между Москвой и Токио в ближайшее время.

Ранее спецпредставитель Путина отверг наличие у России «территориальной проблемы» с Японией.

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