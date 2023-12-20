Литва запретила пересекать границу с РФ грузовому транспорту без груза

Власти Литвы воспретили пустому грузовому транспорту пересекать границу страны с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает новостной портал EurAsia Daily со ссылкой на литовскую таможню.

»Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей», — указывается в материале.

Согласно информации портала, запрет распространится на порожние грузовые машины, зарегистрированных в странах Евросоюза, включаю Литву. Исключению подвергнутся автомобили, перевозящие товары через таможенную территорию ЕС или выезжающие из нее.

В статье отмечается, что такое решение принято в соответствии с регламентом Евросоюза, который запрещает экспорт грузовых машин в РФ и Белоруссию, а также транзит вышеуказанных авто через территорию Российской Федерации.

При этом глава МВД прибалтийской республики Агне Билотайте ранее заявляла, что Литва не намерена по примеру Финляндии закрывать пограничные переходы с Россией.

Ранее на границе Литвы и Калининградской области скопилось 145 грузовиков.