Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Литва запретила пересекать границу с РФ грузовому транспорту без груза

Литва запретила пересекать границу с РФ пустому грузовому транспорту

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Власти Литвы воспретили пустому грузовому транспорту пересекать границу страны с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает новостной портал EurAsia Daily со ссылкой на литовскую таможню.

»Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей», — указывается в материале.

Согласно информации портала, запрет распространится на порожние грузовые машины, зарегистрированных в странах Евросоюза, включаю Литву. Исключению подвергнутся автомобили, перевозящие товары через таможенную территорию ЕС или выезжающие из нее.

В статье отмечается, что такое решение принято в соответствии с регламентом Евросоюза, который запрещает экспорт грузовых машин в РФ и Белоруссию, а также транзит вышеуказанных авто через территорию Российской Федерации.

При этом глава МВД прибалтийской республики Агне Билотайте ранее заявляла, что Литва не намерена по примеру Финляндии закрывать пограничные переходы с Россией.

Ранее на границе Литвы и Калининградской области скопилось 145 грузовиков.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами