Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу следует нарастить «возможности убеждать» другие страны в собственной правоте по российско-украинскому конфликту, так как от него требуют «остановить эту войну» и не желают обсуждать антироссийские санкции. Его слова передает РИА Новости.

«От меня требуют остановить этот конфликт как можно скорее, потому что невозможно выносить его последствия», — возмутился дипломат на форуме Sommet Grand Continent.

Боррель рассказал, что совершает много рабочих поездок по миру и сталкивается в тем, что «многие в мире не разделяют те же чувства, что испытывает Европа в отношении агрессии России против Украины».

«Они говорят, что нападать на соседа очень плохо, <...> но останавливаются на этом», — сказал он.

Руководитель евродипломатии также возмутился тем фактом, что другие государства не желают обсуждать с ним присоединение к антироссийским санкциям и борьбу с их обходом.

До этого Боррель заявлял, что Евросоюз может быть «безвозвратно испорчен» в случае победы России в конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, что в США допустили победу РФ на Украине.