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Юрист отметил большое количество участников инициативной группы по выдвижению Путина

Юрист Игнатов: более 700 человек примут участие в избирательной кампании Путина

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Александр Казаков/РИА Новости

Озвученное председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой число претендентов в кандидаты на должность президента РФ — первоначальная цифра. С высокой долей вероятности цифра изменится, 16 кандидатов в бюллетене не будет, заявил «Газете.Ru» юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов.

Эксперт пояснил, что подача заявки вовсе не означает автоматические попадание в бюллетень. Всем самовыдвиженцам надо еще будет собрать по 300 тыс. подписей. Причем из одного субъекта должно поступить не более 7,5 тыс. подписей — таким образом обеспечивается широкое региональное представительство.

От этой процедуры, уточнил Александр Игнатов, избавлены лишь кандидаты от парламентских партий. Но таких будет меньшинство.

Александр Игнатов напомнил, что Владимир Путин также выдвигается в качестве самовыдвиженца, и ему тоже предстоит собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.

Юрист отметил, что одним из основных рассмотренных на заседании ЦИК вопросов стала регистрация группы избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина на должность президента РФ.

«Это важный шаг в процессе выдвижения и регистрации кандидата на должность президента. После того, как прошло собрание инициативной группы, и кандидат представил документы в ЦИК, предстоит открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда для финансирования всей избирательной кампании. Первое, что должно быть оплачено со счет средств избирательного фонда — это оплата изготовления подписных листов, необходимых для того, чтобы собирать подписи», — пояснил эксперт.

Далее, уточнил он, начинается этап сбора подписей, который будет завершен 31 января.

Игнатов подчеркнул, что самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах поддержала большая инициативная группа — более 700 человек при 500 необходимых. В группу вошли известные политики, ученые, деятели культуры и выдающиеся спортсмены.

«Это люди, которые поддерживают кандидата на старте избирательной кампании и которые будут принимать активное участие в кампании», — пояснил эксперт.

20 декабря ЦИК приняла заявки от 16 кандидатов в президенты России и зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Владимира Путина в кандидаты в президенты.

Ранее, 18 декабря, глава государства Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах в качестве самовыдвиженца.

Накануне в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России.

Днем ранее решение Путина о самовыдвижении единогласно поддержала инициативная группа избирателей.

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