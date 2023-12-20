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Россия передала генсеку ООН сведения о преступлениях Украины против мирного населения

Захарова: РФ передала Гутерришу сведения о преступлениях Киева против населения

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Mary Altaffer/AP

Российская сторона предоставила генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу информацию о преступлениях Украины в отношении мирного населения. Об этом на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Россия передала генсеку информацию о преступлениях киевского режима против мирного населения в 2014-2023 годах, призвала высказать позицию организации», — сказала она.

Также представитель российского МИД объяснила, почему президент Украины Владимир Зеленский хочет продолжения конфликта с Россией. По ее мнению, украинский лидер хочет продолжать конфликт, поскольку считает, что это поможет ему сохранить пост.

До этого Мария Захарова заявила, что западные государства хотят использовать сценарий «майдана» в Сербии для дестабилизации ситуации в стране.

Ранее слова Зеленского о переговорах прокомментировали в Госдуме.

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