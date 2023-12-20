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Израиль сделал предложение ХАМАС по приостановке боев

CNN: Израиль предложил ХАМАС приостановить боевые действия в обмен на заложников

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Reuters

Израиль выдвинул предложение палестинскому движению ХАМАС приостановить боевые действия в обмен на заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

«Израиль начал выдвигать предложения о прекращении боевых действий в обмен на заложников, которые все еще находятся в плену в Газе», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что Израиль предлагает поэтапное освобождение заложников, включая женщин, с конечной целью освобождения всех израильских пленных, находящихся в секторе Газа.

По данным источников CNN, боевые действия в анклаве могут быть приостановлены на неделю или две.

До этого член политбюро движения ХАМАС Гази Хамад заявил, что приоритетом радикальной группировки в переговорах с Израилем является полное прекращение боевых действий.

Ранее представители Ирана и ХАМАС провели переговоры в Катаре.

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