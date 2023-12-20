У Литвы нет денег на содержание немецких войск у границы с РФ

У Литвы нет достаточного количества денежных средств на содержание подразделений бригады немецкой армии. Об этом пишет немецкая газета Spiegel со ссылкой на источники.

«Литва уже давно настаивает на размещении в стране немецкой боевой бригады. Однако сейчас, по информации Spiegel, этот проект представляет для правительства Вильнюса значительные трудности. Все дело в деньгах», — говорится в сообщении издания.

Издание, ссылаясь на конфиденциальную переписку посольства Германии, сообщает, что финансирование соответствующей военной инфраструктуры на ближайшие два года, «по-видимому, уже представляет для Литвы серьезную финансовую проблему».

До этого министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщал, что основные подразделения бригады немецкой армии, которая перебрасывается в Литву, начнут прибывать в 2025 году. Они достигнут полной боевой готовности в 2027 году.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал скорую дислокацию немецких войск в Литве историческим моментом.