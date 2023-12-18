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Размещение немецких войск в Литве назвали историческим моментом

Reuters: в ФРГ назвали историческим моментом размещение немецких войск в Литве

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Global Look Press

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал скорую дислокацию немецких войск в Литве историческим моментом. Слова Писториуса передает Reuters.

Писториус заявил, что немецкие войска будут готовы защищать территорию Организации Североатлантического договора (НАТО). Он подчеркнул, что размещение немецких военнослужащих в Литве станет первым случаем, когда современная Германия разместит войска за пределами своих границ на постоянной основе.

16 декабря Писториус назвал отмену обязательной военной службы в стране ошибкой и допустил ее возобновление.

До этого он призвал к перевооружению Европы на фоне растущих угроз. Он заявил, что к концу десятилетия в мире могут появиться новые вызовы, а фокус США рискует сместиться в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

В ноябре канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «долгосрочным размещением бригады» бундесвера на литовской территории ФРГ реагирует на изменение ситуации с безопасностью .

Ранее в Эстонии указали на необходимость укрепления европейской обороны.

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