Украина может пойти на территориальные уступки для прекращения конфликта с Россией. Об этом в интервью польскому изданию ONET заявил португальский генерал Жуан Виейра Борхес, ранее служивший в структурах НАТО.

«Без поддержки США Украина больше не сможет вернуть утраченные территории. Существует риск того, что Киев пойдет на уступки на местах и ​​потеряет свой переговорный потенциал», — сказал Борхес.

Он также отметил, что итоги президентских выборов в США могут негативно сказаться на Украине. Киев ожидает, что возникнут трудности в получении помощи, если к власти придут республиканцы.

20 декабря журнал Military Watch Magazine опубликовал статью, в которой сказано, что шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на положительный результат в конфликте с Россией практически отсутствуют.

Издание Bloomberg тем временем заявило, что тупиковая ситуация в рамках украинского конфликта может сработать в пользу России. Западные союзники Украины думают над последствиями для НАТО победы РФ в конфликте.

Ранее сообщалось, что в США отложили обсуждения по вопросу помощи Украине.