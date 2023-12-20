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Названа дата первого заседания в Брюсселе в формате Совета Украина — НАТО

Военный комитет НАТО проведет 17-18 января заседание в Брюсселе

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Военный комитет Североатлантического альянса проведет в январе заседание в Брюсселе, в том числе в формате Совета УкраинаНАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу блока.

«Высший военный орган НАТО — Военный комитет — проведет очное заседание 17 и 18 января 2024 года», — уточнили в сообщении.

В альянсе отметили, что главы оборонных ведомств впервые встретятся в Брюсселе в формате Совета Украина — НАТО. Участники заседания планируют обсудить поддержку Киева со стороны военного блока и союзников.

До этого экс-госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Пьер Лелуш заявил, что усталость жителей стран ЕС от украинского конфликта сменила паника. Он подчеркнул, что США выступают против включения Украины в НАТО. Этим Лелуш объяснил тот факт, что правительства европейских стран медлят с выделением новых траншей Киеву.

20 декабря стало известно, что в США предложили Украине новую стратегию в конфликте с Россией.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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