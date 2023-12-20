Российский бизнесмен Роман Абрамович выступал в качестве посредника при обмене командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России) на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

По информации источника, украинская сторона препятствовала обмену и настаивала на персональной идентификации командиров «Азова». Отмечается, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял о недоверии русским. Он руководил обменом со стороны Украины. Сообщается, что обмен состоялся только после того, как руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов поднялся на борт и снял лица азовцев на камеру.

Абрамовича WSJ назвала главным организатором обмена. В тот день он на личном джете доставил в Саудовскую Аравию 10 иностранных наемников, которые до этого находились в российском плену.

В сентябре 2022 года Россия и Украина обменялись пленными. В РФ вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик. Украинская сторона объявила о возвращении из плена 215 солдат, среди которых были иностранные наемники, приговоренные в ДНР к смертной казни, и военнослужащие ВСУ, включая командиров «Азова». Кроме того, среди вернувшихся в РФ был Виктор Медведчук.

Ранее Медведчук рассказал, во что Владимир Зеленский превратил Украину.