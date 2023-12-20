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Руководство ХАМАС назвало приоритет в переговорах с Израилем

В ХАМАС назвали полное прекращение огня приоритетом в переговорах с Израилем

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Atia Darwish/Global Look Press

Член политбюро движения ХАМАС Гази Хамад заявил, что приоритетом радикальной группировки в переговорах с Израилем является полное прекращение боевых действий. В интервью Al Jazeera он подчеркнул, что необходимо прекратить агрессию со стороны ЦАХАЛ.

«Наше видение очень ясное: мы хотим остановить агрессию… То, что происходит на местах, — это большая катастрофа», — заявил Хамад, имея в виду потери среди мирных жителей сектора Газа.

Член политбюро ХАМАС отметил, что «некоторые люди» хотят краткосрочного перерыва в боевых действиях, однако такое развитие событий не в интересах палестинцев.

«Израиль разыграет карту заложников и после этого начнет новый раунд… против нашего народа. Мы не будем играть в эту игру», — сказал Хамад.

Он добавил, что, как только война прекратится, ХАМАС будет «готов вести переговоры со всеми» чтобы достичь «большого компромисса» для палестинских заключенных и пленников в секторе Газа.

До этого сообщалось, что Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС новую сделку по перемирию, которая заключается в недельном прекращении боевых действий в обмен на более 30 заложников на территории анклава.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС далеки от заключения сделки по заложникам.

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