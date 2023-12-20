Израиль и ХАМАС далеки от заключения сделки по заложникам

Израиль и палестинское движение ХАМАС на данный момент далеки от заключения сделки по освобождению заложников. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Пока это еще переговоры. Ничего окончательного нет… на данный момент (стороны. – прим. ред.) не близки к окончательному соглашению», — заявил телеканалу неназванный израильский чиновник.

По данным источника телеканала, ХАМАС просит «больше заключенных с тяжелыми условиями содержания, чем раньше», имея в виду освобождение палестинских женщин и подростков-заключенных из израильских тюрем.

Израиль, в свою очередь, просит освободить всех оставшихся заложников в рамках любой сделки.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе отправится на Ближний Восток, чтобы попытаться добиться устойчивого прекращения огня и дальнейших гуманитарных пауз на территории сектора Газа.

Ранее Израиль предложил ХАМАС новую сделку по освобождению заложников.