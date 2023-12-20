Путин поздравил нового эмира Кувейта со вступлением на престол

Президент России Владимир Путин поздравил нового эмира Кувейта Мишааля аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху со вступлением на престол. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что отношения между Россией и Кувейтом традиционно носят дружественный характер, и выразил надежду на то, что они продолжат развиваться на благо народов двух стран, в интересах укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке.

«От души желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия», — указано в поздравительной телеграмме президента РФ.

16 декабря стало известно о кончине 86-летнего эмира Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаха. Его брат, наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был назван новым эмиром королевства.

20 декабря принц принес присягу перед национальной ассамблеей и таким образом официально стал эмиром Кувейта.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта.