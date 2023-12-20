В Тегеране раскритиковали резолюцию ООН против Ирана

Направленная против Ирана резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека является примером двойных стандартов. Об этом заявил официальный представитель МИД исламского государства Насер Канани Чафи, передает агентство ISNA.

Дипломат отметил, что предложение о соответствующей резолюции внесли западные страны, которые закрывали глаза на «военные преступления и геноцид сионистского режима (Израиль. — прим. ред.)» в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Чафи добавил, что резолюция очень политизирована и сам факт ее существования обесценивает концепцию прав человека.

19 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.

В документе странам рекомендовано принять надлежащие конкретные меры в законодательной сфере, а также в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время той войны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.