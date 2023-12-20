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Израиль предложил ХАМАС новую сделку по освобождению заложников

Axios: Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на более 30 пленных

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Израиль предложил радикальному палестинскому движению ХАМАС новую сделку по перемирию, которая заключается в недельном прекращении боевых действий в обмен на более 30 заложников на территории анклава. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, глава разведки Израиля «Моссад» Дэвид Барнеа в рамках переговоров с коллегой из ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Варшаве представил новую инициативу по мирному соглашению.

Он предложил в обмен на почти 40 пленников пожилого возраста, которые нуждаются в медицинской помощи, остановить боевые действия на территории палестинского анклава как минимум на неделю. Кроме того, еврейское государство готово опустить ряд палестинских заключенных, пишет Axios.

Это стало первым предложением израильской стороны после того, как ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в срыве перемирия и возобновлении военных действий, следует из текста.

Как отмечается в материале, представитель Катара не согласился с подобным предложением. С его точки зрения, переговоры возможны только после прекращения ударов по сектору Газа. В ответ глава «Моссад» подчеркнул, что условием полного прекращения боевых действий является капитуляция ХАМАС, пишет Axios.

Выдвигаемые Израилем условия затрудняют ход переговоров, подчеркивает портал.

Ранее сообщалось, что Израиль готов к гуманитарной паузе в секторе Газа.

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