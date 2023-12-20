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Лидер ХАМАС прибыл в Египет для переговоров по заложникам

Лидер ХАМАС Хания прибыл в Каир для переговоров по освобождению заложников

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Khaled Abdullah/Reuters

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания прибыл в среду в Каир для продолжения переговоров с египетскими официальными лицами по освобождению заложников. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«Лидер ХАМАС Хания прибыл в Каир для переговоров о возможной сделке по освобождению заложников», — говорится в сообщении. Отмечается, что
переговоры будут сосредоточены на возможном прекращении огня в секторе Газа и соглашении об обмене пленными с Израилем.

Хания проведет встречи с главой египетской разведки Аббасом Камелем и другими официальными лицами, чтобы обсудить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

До этого сообщалось, что Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС новую сделку по перемирию, которая заключается в недельном прекращении боевых действий в обмен на более 30 заложников на территории анклава.

Ранее Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

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