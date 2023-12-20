ЦИК зарегистрировал поданные Путиным документы на выборы и разрешил начать сбор подписей

Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, которую сформировали для поддержки самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах в марте 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

Также ЦИК разрешил открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тысяч подписей избирателей для регистрации на выборах. Комиссия также зарегистрировала уполномоченных Путина по финансовым вопросам.

Центризбирком России принял у действующего президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства в 2024 году.

Документы у Путина принимали член ЦИК РФ Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова. После завершения процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера пройдет 7 мая.

Ранее в Кремле объяснили, кто определяет сроки начала предвыборной кампании.