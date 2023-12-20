Глава МИД Британии посетит Ближний Восток

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе отправится на Ближний Восток, чтобы попытаться добиться устойчивого прекращения огня и дальнейших гуманитарных пауз на территории сектора Газа. Об этом пишет Sky News со ссылкой на офис главы МИД.

В ходе визита Кэмерон посетит Иорданию и Египет, что станет его вторым визитом в регион с тех пор, как он стал министром иностранных дел. В поездке его будет сопровождать министр по делам Ближнего Востока Тарик Ахмад.

В ходе визита британская сторона попытается добиться прогресса в усилиях «по обеспечению освобождения всех заложников, увеличению помощи Газе и прекращению ракетных обстрелов и угроз ХАМАС в адрес Израиля».

В Иордании Кэмерон встретится со своим коллегой Айманом Сафади, а в Египте он отправится в Аль-Ариш, недалеко от границы Египта и Газы, чтобы увидеть влияние британской помощи, направляемой в анклав.

Посетит ли Дэвид Кэмерон Израиль, не уточняется.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что прекращение огня на территории сектора Газа и решение конфликта между сторонами путем создания двух государств невозможно, пока существует радикальная группировка ХАМАС.

Ранее в Британии призвали Израиль придерживаться международного гуманитарного права.