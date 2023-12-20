Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Британии посетит Ближний Восток

Глава МИД Британии Кэмерон посетит Ближний Восток

close
100%
Alberto Pezzali/AP

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе отправится на Ближний Восток, чтобы попытаться добиться устойчивого прекращения огня и дальнейших гуманитарных пауз на территории сектора Газа. Об этом пишет Sky News со ссылкой на офис главы МИД.

В ходе визита Кэмерон посетит Иорданию и Египет, что станет его вторым визитом в регион с тех пор, как он стал министром иностранных дел. В поездке его будет сопровождать министр по делам Ближнего Востока Тарик Ахмад.

В ходе визита британская сторона попытается добиться прогресса в усилиях «по обеспечению освобождения всех заложников, увеличению помощи Газе и прекращению ракетных обстрелов и угроз ХАМАС в адрес Израиля».

В Иордании Кэмерон встретится со своим коллегой Айманом Сафади, а в Египте он отправится в Аль-Ариш, недалеко от границы Египта и Газы, чтобы увидеть влияние британской помощи, направляемой в анклав.

Посетит ли Дэвид Кэмерон Израиль, не уточняется.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что прекращение огня на территории сектора Газа и решение конфликта между сторонами путем создания двух государств невозможно, пока существует радикальная группировка ХАМАС.

Ранее в Британии призвали Израиль придерживаться международного гуманитарного права.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами