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Израиль готов к гуманитарной паузе в секторе Газа

Герцог: Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа

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Khaled Abdullah/Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна готова к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа для освобождения оставшихся заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить тот факт, что Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи, чтобы обеспечить освобождение заложников», — сказал он.

Он также отметил, что Израиль «не воюет с народом Газы».

По словам Герцога, врагом еврейского государства является ХАМАС, а не жители Газы. Президент Израиля подчеркнул, что его страна борется именно с хамасовцами.

Накануне израильская армейская пресс-служба сообщила, что Армия обороны Израиля в ответ на запуск снарядов из Сирии нанесла удары по району, откуда велся огонь, а танки обстреляли военный пост сирийской армии.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.

Ранее в Кремле оценили работу дипломатов и спасателей по вызволению россиян из сектора Газа.

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