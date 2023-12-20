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В Киеве рассказали о надвигающейся на Украину катастрофе

Депутат Рады Кучеренко: оценки украинских энергетиков «вгоняют в ступор»

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Depositphotos

Депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил о надвигающейся на Украину энергетической катастрофе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кучеренко, оценки украинских энергетиков по поводу состояния энергетического рынка страны «вгоняют в ступор». В качестве примера депутат процитировал энергетика Юрия Сакву, который до этого говорил, что энергетический рынок Украины уже пятый год подряд держит вектор на «неконтролируемый финансовый хаос». В будущем это может разрушить «технологический процесс», подчеркнул Саква.

«Признаю честно — оценкам Юрия Саквы и других украинских профессионалов я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров», — резюмировал Кучеренко.

До этого глава местной областной администрации Сергей Лысак сообщал, что в Никопольском районе Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры.

Ранее «Укрэнерго» призвала украинский бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита.

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