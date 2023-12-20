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Мишустин проводит встречу с Си Цзиньпином

Премьер РФ Мишустин проводит встречу в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином

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Дмитрий Астахов/РИА«Новости»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин проводит в Пекине встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.

18 декабря стало известно, что Мишустин прибыл с визитом в Китай.

До этого в пресс-службе кабмина РФ сообщили, что Мишустин проведет переговоры с Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Согласно имеющимся планам, в Пекине пройдет 28-й регулярная встреча глав правительств двух стран. Ожидается, что во время переговоров с Си Цзиньпином и Ли Цяном будет рассмотрено развитие российско-китайских отношений с акцентом на гуманитарные и межрегиональные обмены.

Особое внимание стороны уделят расширению торгового сотрудничества и продвижению совместных крупных проектов. Будет подписан ряд документов, включая совместное коммюнике.

Ранее Путин заявил о стремлении России и Китая построить более справедливый мир.

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