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В Ирландии подтвердили разговор премьера с российскими пранкерами

Премьер-министр Ирландии Варадкар подтвердил, что говорил с Лексусом и Вованом

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подтвердил, что в этом году он разговаривал с пранкерами. Об этом сообщает издание Business Post.

«Ранее в этом году премьер-министр принял участие в виртуальной встрече, полагая, что он общается с представителем Африканского союза. Однако премьер-министр досрочно прекратил разговор из-за подозрений относительно характера и тонов разговора», — цитирует издание представителя Варадкара.

Издание отмечает, что опубликованный материал в сети якобы «был подделан» и «не отражает реального хода разговора».

Ранее в официальном Telegram-канале российских пранкеров Вована и Лексуса был опубликован их разговор с Лео Варадкаром. В ходе беседы премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу миграционного кризиса, связанного с прибытием около 100 тысяч украинских беженцев, и заявил, что он не верит в скорое присоединение Украины к Европейскому союзу.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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