Румынская оппозиция освистала в парламенте премьер-министра страны

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку во время представления в парламенте страны проекта бюджета был освистан оппозиционными депутатами, сообщает РИА Новости.

Депутаты и сенаторы от оппозиционных партий «Союз спасения Румынии» (USR), «Альянс за объединение румын» (AUR) и «S.O.S. Румыния» заблокировали парламентскую трибуну, и выкрикивая антиправительственные лозунги, обвинили премьер-министра во лжи и освистали его.

Они назвали проект бюджета на следующий год абсолютно нереалистичным и недостижимым. Такой бюджет, считает оппозиция, не может обеспечить развитие страны и лишь приведет к усилению налогового бремени на граждан.

В свою очередь, Чолаку заявил, что бюджет ориентирован именно на развитие, и в нем предусмотрен принцип справедливости. Он обвинил оппозиционеров в проведении шоу, после чего продолжил свое выступление в парламенте.

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