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Правнук Сталина назвал настоящую дату рождения вождя

Правнук Сталина Селим Бенсаад заявил, что юбилей вождя — 19 декабря 2023 года

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Я.Юровский/РИА «Новости»

Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, считает днем рождения своего предка 19 декабря 1878 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин. По его словам, Бенсааду эту дату называла его мама.

«Мама Селима, любимая внучка Галина Яковлевна Джугашвили, называла дату 19 декабря 1878 года. То есть, в этом году у него юбилей, не в следующем», — сказал он.

В советское время официально считалось, что Сталин (с 21 января 1924 по 5 марта 1953 года — руководитель Советского государства) родился 21 декабря 1879 года. При этом есть неофициальная версия, по которой будущий генералиссимус появился на свет 18 декабря 1878 года — могла произойти путаница в документах.

Ранее в Алтайском крае к 145-летию со дня рождения Иосифа Сталина открыли «Сталин-центр» в Барнауле.

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