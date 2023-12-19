Москва пообещала адекватный ответ на акции Запада

Министерство иностранных дел России заявило, что недружественные акции стран Запада будут и впредь включать своевременный и адекватный ответ со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь включать своевременный и адекватный ответ», — заявили там.

19 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в российский МИД после заключения соглашения об оборонном сотрудничестве между Вашингтоном и Хельсинки. Послу было заявлено, что Москва не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на границе, что угрожает безопасности России.

Также в в российском министерстве подчеркнули, что ответственность за превращение зоны добрососедства между Россией и Финляндией в зону возможной конфронтации полностью лежит на Хельсинки.

Ранее Путин обвинил Запад в гибридной войне против России.