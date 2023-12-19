Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москва пообещала адекватный ответ на акции Запада

МИД РФ: Москва и впредь будет своевременно и адекватно отвечать на акции Запада

close
100%
РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России заявило, что недружественные акции стран Запада будут и впредь включать своевременный и адекватный ответ со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь включать своевременный и адекватный ответ», — заявили там.

19 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в российский МИД после заключения соглашения об оборонном сотрудничестве между Вашингтоном и Хельсинки. Послу было заявлено, что Москва не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на границе, что угрожает безопасности России.

Также в в российском министерстве подчеркнули, что ответственность за превращение зоны добрососедства между Россией и Финляндией в зону возможной конфронтации полностью лежит на Хельсинки.

Ранее Путин обвинил Запад в гибридной войне против России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами