Армения отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России

Ереван отказался присоединяться к решению Совета Европейского союза (ЕС) о санкциях против России и ряда других стран от 4 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян изданию «АрмИнфо».

«Армения часто присоединяется к заявлениям ЕС, чтобы показать поддержку и солидарность по обсуждаемым вопросам. Но конкретно к решению Совета ЕС об ограничительных мерах от 4 декабря Армения не присоединилась», — отметила она.

По словам спикера министерства, Ереван поддерживает некоторые решения ЕС, исходя из своих внешнеполитических приоритетов и с целью развития партнерства с Евросоюзом.

Таким образом Бадалян отреагировала на заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о продлении на год ограничений против России и Ирана по обвинению в нарушении прав человека. Изначально в документе указывалось о поддержке Армении и Азербайджана, но спустя сутки их упоминание было удалено.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения между Москвой и Ереваном проходят испытания на прочность из-за попыток Запада «вбить клин» в партнерские связи двух государств.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова позже добавила, что Запад в отличие от РФ не стремится к тому, чтобы принести в Армению мир и стабильность.

Ранее Путин рассказал, в каких организациях Армении стоит сохранять свое членство.