Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Армения отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России

МИД Армении сообщил об отказе присоединяться к санкциям Евросоюза против России

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Ереван отказался присоединяться к решению Совета Европейского союза (ЕС) о санкциях против России и ряда других стран от 4 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян изданию «АрмИнфо».

«Армения часто присоединяется к заявлениям ЕС, чтобы показать поддержку и солидарность по обсуждаемым вопросам. Но конкретно к решению Совета ЕС об ограничительных мерах от 4 декабря Армения не присоединилась», — отметила она.

По словам спикера министерства, Ереван поддерживает некоторые решения ЕС, исходя из своих внешнеполитических приоритетов и с целью развития партнерства с Евросоюзом.

Таким образом Бадалян отреагировала на заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о продлении на год ограничений против России и Ирана по обвинению в нарушении прав человека. Изначально в документе указывалось о поддержке Армении и Азербайджана, но спустя сутки их упоминание было удалено.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения между Москвой и Ереваном проходят испытания на прочность из-за попыток Запада «вбить клин» в партнерские связи двух государств.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова позже добавила, что Запад в отличие от РФ не стремится к тому, чтобы принести в Армению мир и стабильность.

Ранее Путин рассказал, в каких организациях Армении стоит сохранять свое членство.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами