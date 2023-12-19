Политолог раскрыл, когда Запад снизит санкционное давление на Россию

Политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире «Радио 1» прокомментировал введенный Евросоюзом 12-й пакет санкций против России. Эксперт подчеркнул, что Москва успешно обходит западные рестрикции и новый пакет — не исключение. При этом, по его мнению, санкционное давление на РФ начнет снижаться в 2025 году.

«Санкционное давление будет снижаться только после того, как завершится конфликт на Украине, причем будет достигнуто соглашение между Россией и Западом, а это не раньше 2025 года. Все будет зависеть от ситуации на земле: что успеем освободить, что не успеем освободить», — отметил эксперт.

Он напомнил, на сегодняшний день Россия не рассчитывает на какие-либо соглашения, пока не будут достигнуты цели.

18 декабря стало известно, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В него включены 61 человек и 86 юридических лиц.

В соответствующем заявлении указывается, что новые ограничения, в частности, призваны нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия. Принятые меры также направлены на то, чтобы затруднить обход ранее введенных рестрикций.

Ранее Евросоюз временно освободил «Сахалин-2» от соблюдения потолка цен.